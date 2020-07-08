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صنعاء - ياسمين الخيامي - طفل يمني من ابناء هذه المحافظة يرفع رأس كل اليمنيين في الداخل والخارج..وصحيفة عالمية تعتبره اشجع طفل في العالم العربي ( 3 صور مذهلة )

2020/07/08 الساعة 10:56 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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