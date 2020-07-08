إب.. مقتل سائق دراجة نارية دهساً بطقم حوثي في مدينة القاعدة

أفادت مصادر محلية، بمقتل سائق دراجة نارية دهساً بطقم تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت المصادر، ان المواطن " عبدالمجيد عبدالله محمد سعيد النظامي" ـ سائق دراجة نارية، تعرض للدهس من طقم حوثي في الشارع العام بمدينة القاعدة، جنوب إب، توفي على اثرها.



وذكرت المصادر أن الطقم الحوثي كان يسير بسرعة جنونية وقام بدهس النظامي الذي كان يقود دراجته النارية، ماأدى إلى وفاته.



وخلال سنوات الانقلاب توفي عدد من المواطنين في مدينة إب، غالبيتهم من الاطفال، دهساً بأطقم حوثية، في ظل انتهاكات وجرائم مستمرة بحق المدنيين.



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