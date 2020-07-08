الأمم المتحدة: 76% من حالات الإصابة بكورونا في اليمن من الرجال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال تقرير حديث للأمم المتحدة، إن 76% من المصابين بفيروس كورونا باليمن هم من الذكور.



وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا باليمن، أن نسبة الذكور من جميع الحالات المبلّغ عنها حتى السبت الماضي بلغت 76%.

وحذر التقرير من أن الاستجابة الإنسانية لليمن بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا لا تزال تعاني من نقص كبير في التمويل، وهو ما يهدد بزيادة انتشار الفيروس ويعرض قدرات الاستجابة لشركاء العمل الإنساني للخطر.

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وذكر التقرير أن أزمة الوقود الحالية تهدد قدرات الوصول إلى الغذاء وقيام المستشفيات بأعمالها وإمدادات المياه التي تعتمد على الوقود والتي تعتبر ضرورية لمنع انتقال الفيروس وللاستجابة، وهو الأمر الذي يشكل عقبة أخرى أمام الأشخاص الذين يبحثون عن العلاج.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المحافظات الواقعة ضمن إدارة الحكومة الشرعية إلى 1284 إصابة منذ الإعلان عن أول حالة مؤكدة بالفيروس في العاشر من أبريل الماضي.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، في آخر إحصائية لها، تسجيل 19 إصابة جديدة بواقع 18 في حضرموت وحالة واحدة في شبوة.

أما الوفيات فتم تسجيل سبع حالات بينها أربع في حضرموت واثنتان في تعز وواحدة في شبوة، في حين تم تسجيل ثلاث وعشرين حالة تعاف، بينها اثنتا عشرة حالة في تعز وعشر حالات في حضرموت وواحدة في لحج.