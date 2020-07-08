اخبار الخليج / اخبار اليمن

محافظ حضرموت ينعي الشخصية المالية والإدارية  سالم صفي

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت ينعي الشخصية المالية والإدارية  سالم صفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

محافظ حضرموت ينعي الشخصية المالية والإدارية  سالم صفي

الخليج 365 - المكـلا

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،  الشخصية المالية والإدارية الأستاذ سالم عوض صفي بن علي الحاج، الذي وافاه الأجل بالمكلا.

 

وأكد المحافظ خسارة حضرموت برحيل الكادر الإداري والمالي المعروف الأستاذ سالم صفي الذي يُعد من أبرز كفاءات حضرموت في  المجال الإداري والمحاسبي، وصاحب أفضل نظام مالي وإداري، ومن الهامات الاقتصادية المشهود لها بالأمانة والنزاهة، وعُرف بحرصه على المال العام، وشكّل ثنائيا مالياً واقتصادياً مع الدكتور فرج بن غانم - رحمهما الله - وظل العمل سارٍ بنظامهما المالي الذي أسساه في حضرموت حتى العام 1990م.

Advertisements

 

وكان المحافظ البحسني كرّم في يوليو 2017م  الشخصية الإدارية والمالية مدير مالية السلطنة القعيطية "سالم صفي بن علي الحاج" عرفاناً بأدواره في القطاع المالي.

 

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأولاد وأسرة الفقيد جميعًا في هذا المصاب الجلل، مبتهلاً الى الله عز وجل بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه بالصبر والسلوان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حضرموت ينعي الشخصية المالية والإدارية  سالم صفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا