محافظ حضرموت ينعي الشخصية المالية والإدارية  سالم صفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الشخصية المالية والإدارية الأستاذ سالم عوض صفي بن علي الحاج، الذي وافاه الأجل بالمكلا.



وأكد المحافظ خسارة حضرموت برحيل الكادر الإداري والمالي المعروف الأستاذ سالم صفي الذي يُعد من أبرز كفاءات حضرموت في المجال الإداري والمحاسبي، وصاحب أفضل نظام مالي وإداري، ومن الهامات الاقتصادية المشهود لها بالأمانة والنزاهة، وعُرف بحرصه على المال العام، وشكّل ثنائيا مالياً واقتصادياً مع الدكتور فرج بن غانم - رحمهما الله - وظل العمل سارٍ بنظامهما المالي الذي أسساه في حضرموت حتى العام 1990م.

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وكان المحافظ البحسني كرّم في يوليو 2017م الشخصية الإدارية والمالية مدير مالية السلطنة القعيطية "سالم صفي بن علي الحاج" عرفاناً بأدواره في القطاع المالي.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأولاد وأسرة الفقيد جميعًا في هذا المصاب الجلل، مبتهلاً الى الله عز وجل بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه بالصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.