شكرا لبحثكم عن خبر معايير وزارة الحج والعمرة السعودية لاختيار حجاج هذا العام.. إنفوغرافيك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الاثنين، المعايير الصحية المحددة لاختيار حجاج موسم هذا العام، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وحددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، نسبة الحجاج داخل المملكة من السعوديين لتكون %30 فقط من الحجاج، بينما تصل نسبة الحجاج غير السعوديين إلى %70.

ويقتصر اختيار الحجاج السعوديين، على من تنطبق عليهم المعايير الصحية، ويشمل الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافيين من فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت السلطات السعودية، أن المعايير المتبعة لاختيار الحجاج من غير السعوديين، ستشمل الأشخاص الذين لا يعانون من أي أمراض مزمنة، كما أنه يجب الحصول على شهادة تثبت إجراء الفحص المخبري (PCR) للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا، وستكون الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج من قبل، كما أن متوسط الأعمار يتراوح بين 20 إلى 50 عاماً، مع التعهد بالالتزام بمدة الحجر (14 يومًا) قبل وبعد أداء الشعائر.

وسيتم اختيار الحجاج غير السعوديين، إلكترونيًا، عبر موقع وزارة الحج والعمرة، على أن يبدأ التسجيل في الفترة من 15 يوليو تموز الجاري وحتى 19 يوليو تموز.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، حرصها على "اتباع أعلى معايير الصحة، والإجراءات الاحترازية عند إقامتها لشعيرة الحج حفاظاً على سلامة الحجاج"، موضحة أنه سيتم توفير أفضل الخدمات الصحية التي تتبع الإشتراطات المحددة من قبل وزارة الصحة.