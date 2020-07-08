شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق المركز الصحي لمرضى فيروس كورونا في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الدكتور زهى السعدي عن إغلاق المركز الصحي لمرضى فيروس كورونا في مستشفى الأمل بالبريقة.

وقالت السعدي عدن تتنفس تظل تتنفس هي وأهلها بدون ضيق في إشارة لانتهاء حالات الإصابة بالفيروس. Advertisements وأضافت اليوم كان الإجتماع الأخير للطاقم في مستشفى الأمل استعدادا لإغلاقه كمركز للكوفيد ١٩. وأشارت بعد نقص الحالات بشكل ملحووظ وانتهاء مهمتى فيه رسميا آخر الشهر. وأفادت يتبقى هناك الجمهورية لأستقبال الحالات.مع ذلك الحذر واجب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق المركز الصحي لمرضى فيروس كورونا في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.