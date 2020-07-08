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إغلاق المركز الصحي لمرضى فيروس كورونا في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

إغلاق المركز الصحي لمرضى فيروس كورونا في عدن

متابعات_ الخليج 365

 أعلنت الدكتور زهى السعدي عن إغلاق المركز الصحي لمرضى فيروس كورونا في مستشفى الأمل بالبريقة.

 

وقالت السعدي عدن تتنفس  تظل تتنفس هي وأهلها بدون ضيق في إشارة لانتهاء حالات الإصابة بالفيروس.

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وأضافت اليوم كان الإجتماع الأخير للطاقم في مستشفى الأمل استعدادا لإغلاقه كمركز للكوفيد ١٩.

 

وأشارت  بعد نقص الحالات بشكل ملحووظ وانتهاء مهمتى فيه رسميا آخر الشهر.

 

وأفادت يتبقى هناك الجمهورية لأستقبال الحالات.مع ذلك الحذر واجب

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