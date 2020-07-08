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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : أنباء عن تغيير الملك سلمان لمقر إقامته ومرسوم ملكي لجميع قيادات الديوان الملكي .. بعد التهديدات الأخيرة لجماعة الحوثيين "تفاصيل حصرية"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رت مصادر سعودية مقربه من دوائر صنع القرار في البلاط الملكي، أن القيادة السعودية أصبحت أكثر قلقا إزاء تهديدات جماعة الحوثي باستمرار التصعيد ضد مؤسساتها السيادية. يأتي هذا بعد التصريحات النارية التي أطلقها المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي صباح اليوم، التي جاءت ردًا على تصريحات متحدث التحالف تركي المالكي التي توعد فيها بعمليات مماثلة لاستهداف الرئيس صالح الصماد، العام قبل الماضي. وقالت المصادر، إن السعودية أصبحت منذ نهاية العام الماضي تأخذ كل التهديدات الحوثية على محمل الجد، ولاسيما بعد أن استقر لدى ساسة المملكة عدم قدة المنظومات الدفاعية المتطورة على صد الهجمات البالستية والمسيرة للحوثيين على المملكة. وفي السياق كشفت مصادر استخباراتية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد تلقى توصيات هامة من قبل الاستخبارات السعودية تؤكد على أهمية نقل مقر إقامته في الرياض حتى إشعار جديد . وكان المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع، قال في في مؤتمر صحفي في صنعاء: "على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور المسؤولين السعوديين؛ فقد أصبحت ضمن الأهداف العسكرية لقواتنا"، مضيفًا: "نقول لإخواننا من مواطنين ومقيمين في السعودية، ابتعدوا عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية".

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