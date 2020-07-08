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صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي يتلقى رسالة عاجلة بشأن مأرب اربكت كل حساباته وخططه العسكرية..والمفاجئة في الطرف الذي بعث الرسالة ( نص الرسالة )

2020/07/08 الساعة 06:29 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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