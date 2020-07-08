شكرا لمتابعة خبر عن شاهدو صورة مسربة من حفل زفاف لأمير قطر “الشيخ تميم” يتزوج بالزوجة الرابعة 4 .. والمفاجأة من هي العروسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزوج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور عن حفل الزفاف، أظهرت أنه لم يكن حفلاً اسطوريا، بل عقد قرآن عادي ضم المقربين فقط.

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وكان قد تزوج أمير قطرالزوجة الأولي اسمها نورا بنت هذال الدوسري: وتزوجها العام 2014.

و الزوجة الثانية اسمها العنود ابنت مانع الهاجري وارتبط بها بالعام 2009م.

و الزوجة الثالثة اسمها جواهر ابنت حمد بن سحيم اال الثاني وتزوجها بالعام 2005.