شكرا لمتابعة خبر عن الامن القطري: يلقي القبض على المذيعة الشهيرة علا الفارس .. وقناة الجزيرة توقفها عن العمل بعد ارتكابها هذا الفعل الفاضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر أمنية أن اجهزة الامن القطرية القت القبض على المذيعة الأردنية الشهيرة في قناة الجزيرة علا الفارس .

وكشفت المصادر أن قناة الجزيرة اوقفت الفارس عن العمل في القناة جاء بعد أنتشار صور فاضحة لها .

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وقد أوضحت مصادر في قناة الجزيرة الاخبارية أن تلك الاخبار مجرد اشائعات فقط .