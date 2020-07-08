شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : احدى مقتنيات الرئيس الراحل صالح التي نهبها الحوثيون من منزله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاحدى مقتينات الرئيس الراحل علي صالح . واظهرت الصوره التي تم تداولها قطعة سلاح نهبها الحوثيون من منزل الرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " عقب اغتيال الأخير في الرابع من ديسمبر المنصرم . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها Advertisements العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وتظهر الصورة بندقية نقش عليها اسم الرئيس الراحل الذي تعرض منزله ومقتنياته الشخصية للنهب من قبل الحوثيون. وحكم صالح اليمن مايقارب الثلاثة والثلاثين عاما قبل ان يترك الحكم بعد ثورة شعبيه اندلعت في العام 2011 ليتحالف بعدها مع جماعة الحوثي في العام 2015 قبل ان يعلن في العام 2017 فك ارتباطه بالحوثيين ليقوموا بتصفيته واخفاء قبره حتى يومنا هذا .

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