شكرا لمتابعة خبر عن مقتل شيخ قبلي كبير .. في اشتباكات مسلحة في محافظة ذمار (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي شيخ قبلي كبير مصرعه في اشتباكات بين قبيلتين بمديرية الحدا محافظة ذمار.

وذكرت مصادر محلية في ذمار ، إن الشيخ القبلي الكبير الذي يدعى "صالح أحمد صالح فقعس" قد قتل خلال اشتباكات دارت بين قبيلته كومان سنامة وقبيلة سبله بني بخيت بمديرية الحدا.

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وقالت المصادر، إن الاشتباكات بين القبيلين التي ظلت لليوم الثالث على التوالي اسفرت عن سقوط قتلى و جرحى من الطرفين ، حيث استخدم فيها الجانبان الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

واوضحت المصادر، أنه بعد صلح دام أربع سنوات، تجددت الحرب بين القبيلتين.

يذكر ان مسؤولي جماعة الحوثي في محافظة ذمار ،التي تقع جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، لم يحركوا ساكناً لايقاف الحرب بين القبيلتين في الحدا.