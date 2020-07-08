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عدن - ياسمين التهامي - خبر محزن للاعبي ريال مدريد حتى لو فازوا بكل الألقاب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وسائل إعلام إسبانية عن خبر "غير سعيد" للاعبي نادي ريال مدريد في ظل الأزمة المالية التي تمر بها غالبية الأندية. حيث توقفت المسابقات 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ما عرقل الواردات المالية للأندية. أهداف مباراة برشلونة وليغانيس (2-0) في الدوري الإسباني © REUTERS / ALBERT GEA 488 مليون يورو في موسمين.. أغلى 6 صفقات "فاشلة" في برشلونة وفي تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية والمقربة من ريال مدريد أكدت مصادرها فيه أن "لاعبي الفريق لن يحصلوا على أي مكافآت مالية هذا العام، حتى لو فازوا بالدوي الإسباني ودوري أبطال أوروبا". يذكر وأن خسائر النادي الملكي قد وصلت لـ 40 مليون يورو. وكان نادي ريال مدريد قد أكد في بيان مطلع أبريل/نيسان الماضي، خفض رواتب اللاعبين والفريق الفني والموظفين الإداريين، بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%. تجدر الإشارة إلى أن كل لاعب من نادي ريال مدريد حصل على مكافأة بلغت مليون يورو بعد الظفر بالدوري الإسباني وكأس الأبطال عام 2017.

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