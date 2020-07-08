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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الصين تطلق تحذيرا من الدرجة الثالثة بعد ظهور "البكتيريا الأخطر" في تاريخ البشرية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت السلطات الصحية في الصين، تحذيرا بعد ظهور البكتيريا الأخطر في تاريخ البشرية والتي تسببت في قتل عشرات الملايين. وبحسب موقع قناة "سي جي تي إن" الصينية، تم تسجيل حالة إصابة بمرض "الطاعون الدملي"، والذي تسببه بكتيريا تسمى يرسينيا بستيس، والتي سببت أكبر جائحة في تاريخ البشرية. وأصدرت اللجنة الصحية لمدينة بيان نور الصينية في منطقة منغوليا، التي تخضع للحكم الذاتي، إنذارا من المستوى الثالث وهو ثاني أدنى مستوى في نظام من أربعة مستويات. ويحظر التنبيه صيد وأكل الحيوانات التي يمكن أن تنقل الطاعون، ويطلب من الجمهور الإبلاغ عن أي حالات يشتبه أنها طاعون أو حمى بدون أسباب واضحة، مع الإبلاغ عن أي سنجاب مريض أو ميت، إذ أنه معروف بأنه ناقل للمرض، وفقا لموقع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية. One suspected case of bubonic plague has been reported in Bayannur, N China's Inner Mongolia Autonomous Region, the local health commission said on Sunday. The city announced to launch a level III emergency response to prevent and control the plague. pic.twitter.com/WBBtkzf1Mk — People's Daily, China (@PDChina) July 5, 2020 يأتي تحذير الصين من الطاعون بعد أربع حالات طاعون تم الإبلاغ عنها في أشخاص من منغوليا الداخلية في نوفمبر 2019، بما في ذلك حالتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع مميت من الطاعون

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