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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : حيوان بحري يقوم بحركات مدهشة مع فتاة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ بعض الحيوانات البحرية مثل الدولفين وأسد البحر الاقتراب من البشر وتداعبهم في بعض الأحيان. ويعد أسد البحر من الحيوانات البحرية المثيرة للإعجاب خاصة عندما تقوم بحركات غريبة في الماء أو على شط البحر ونشرت صحيفة "ذا صن" مقطع فيديو، قالت إنه لحيوان أسد البحر، يقوم بحركات مدهشة خلال مداعبة فتاة له. ويظهر في الفيديو فتاة تقوم بآداء بعض الرقصات، بينما يقوم أسد البحر بتقليدها وكأنه يتدرب على الرقص.

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