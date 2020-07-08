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عدن - ياسمين التهامي - أول تعليق أمريكي على "المفاجأة المخفية" التي كشفتها في مياه الخليج !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم ، على تصريحات قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، بشأن بناء قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج العربي. ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله إن "التصريحات الإيرانية بشأن بناء قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج العربي، تظهر النوايا الحقيقية لطهران تجاه دول الخليج المجاورة"، واصفا إيران بأنها "أكبر تهديد للاستقرار في المنطقة". وقال إن "إيران تواصل تصعيد التهديدات والإرهاب ضد الدول المجاورة رغم ادعاءاتها بأنها تريد علاقات جيدة معها"، مضيفا أن "التصريحات الإيرانية بشأن إقامة قواعد الصواريخ، تظهر أن طهران هي أكبر تهديد للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، والواقع أن مثل هذه التصريحات تكشف حقيقة أن الحرس الثوري والقادة الإيرانيين يشكلون بالفعل قوة عدم استقرار في تلك المنطقة". وكان قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسيري، كشف في تصريحات صحفية عن إقامة بلاده قواعد صواريخ في البر والبحر على امتداد سواحل الخليج العربي وخليج عمان، قائلا إنها "ستكون كابوسا لأعداء إيران". وأضاف أن "الحرس الثوري الإيراني يمتلك مدنا عائمة لإطلاق الصواريخ، ذات أغراض دفاعية متنوعة، سيعرضها في الوقت المناسب"، مؤكدا أن الولايات المتحدة على علم بأن لدى إيران قواعد صواريخ تحت الأرض تتبع للجيش والحرس الثوري، لكنها تفتقر إلى معلومات دقيقة بشأنها.

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