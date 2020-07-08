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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو"شاهد ماذا حدث لفتاة أرادت القفز إلى المسبح من سطح المبنى !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ل رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابا وفتاة قفزا من سطح المبنى القريب إلى المسبح المجاور، حيث حدث ما لا كانت تتوقعه الفتاة. ويظهر الفيديو المتداول مسبحا عاما يوجد فيه الكثير من الأشخاص، حيث أراد شاب وفتاة القفز من سطح البناء المجاور للمسبح. وتمكن الشاب من القفز والوصول إلى المسبح بسلام، ولكن الفتاة لم تصل وإنما ارتطمت بالسطح الآخر الأقل ارتفاعا ومن ثم وقعت في المسبح. ولم يحدد صاحب الفيديو مكان وقوع الحادثة، وحالة الفتاة بعد تعرضها لهذا الحادث الأليم.

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