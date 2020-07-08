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عدن - ياسمين التهامي - وفاة سيدة بسبب قطة .. تفاصيل صادمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت سيدة متقاعدة الحياة بعد أن لعقت قطة منزلية يدها. وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال أطباء مسعفون في مدينة ملبورن، إنهم عثروا على المصابة وهي فاقدة الوعي وعلى يدها سحجة صغيرة وآثار لعاب القطة. وأوضح الأطباء أن بكتيريا موجودة في لعاب القطة تسببت للمرأة بالتهاب سحايا بكتيري المنشأ. ودخلت السيدة في غيبوبة لمدة تسعة أيام، قبل أن تفارق الحياة مساء الاثنين الماضي.

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