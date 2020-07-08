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عدن - ياسمين التهامي - الطيران الإماراتي يشهد فضيحة أخلاقية "مخلة" وما عثرت عليه الشرطة مع المضيفة وصاحبها كان صادمًا .. تفاصيل وصور !

ضبطت السلطات الأمنية في دبي بالإمارات، مضيفة جوية بريطانية، وهي تحمل المخدرات خلال موعدها الغرامي الأول، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية. وكانت ديرين كروفورد ، 23 سنة ، التي تعمل في طيران الإمارات ومقيمة في الإمارات العربية المتحدة، في الخارج لتناول العشاء مع الرجل ووافقت على الذهاب معه إلى شقته عندما داهمها قوات الأمن. وقالت دانييل ، 28 سنة ، شقيقة المضيفة للصحيفة إن الشرطة عثرت مع اختها والرجل الذي يرافقها على سجائر من مخدر القنب وألقت القبض بتهمة حيازة المخدرات. وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم احتجاز المضيفة الجوية درين ، في مركز للشرطة لعدة أيام قبل نقلها إلى سجن البرشاء، وأخبرت المتهمة أسرتها أنها خضعت لفحوصات تعاطي المخدرات ووافق الضباط على السماح لها بالرحيل إذا ثبتت سلبية التحاليل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

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