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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أخطر 5 نساء في العالم: حسناوات وجمال صارخ لكن أفعالهن تثير الرعب!.. ماذا يفعلن؟؟ (فيديو)!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ طت كلمة "مافيا" بالرجال فقط، فهم أول ما يخطر في بالنا عند سماع هذه الكلمة، لكن في الواقع اتضح وجود نساء أخطر بكثير برعن في الإجرام، كما أنهن يرأسن العصابات الدولية العابرة للحدود والقارات. ومن أخطر النساء في العالم: - كلوديا أوتشوا فيليكس: زعيمة العصابة المكسيكية لوس أنتراس والتي أصبحت نجمة تطبيق "انستغرام"، حيث قامت هذه الفتاة بمجموعة من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الاغتيالات. 2- آنا جريستينا: عمرها 45 عاماً، حكم عليها بالسجن لمدة 6 أشهر ومن ثم عقوبة إدارية تتمثل بالخضوع لفترة مراقبة لخمس سنوات، واعترفت سيدة مانهاتن بأنها كانت تدير بيوتا للدعارة في نيويورك لمدة 15 عاماً. 3- جودي موران: مظهرها يوحي بأنها امرأة مسنة لا تستطيع فعل أي شيء، لكن في الحقيقة هذه السيدة كانت زوجة أحد الأشخاص البارزين في عصابة لزلي كول، وبعد وفاته تزوجت من زعيم المافيا لويس موران، وبعد وفاته ترأست هي العصابة. 4- ساندرا أفيلا بلتران: اشتهرت ملكة المحيط الهادئ "بلتران" بالإجرام الذكي والمكر، حيث ترأس عصابة مخدرات في المكسيك رغم زواجها مرتين من ضباط متقاعدين.

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