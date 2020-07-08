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عدن - ياسمين التهامي - شقيقة ملك الأردن تعقد قرانها .. ومفاجأة بشأن هوية العريس والديانة التي تم على أساسها الزواج .. تفاصيل وصور !

عقدت الأميرة راية بنت الحسين شقيقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قرانها على فارس نيد دونوفان، في المملكة المتحدة. وحضر عقد القران، الملكة نور الحسين، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لندن عمر النهار وعائلة ” دونوفان” . وبحسب الصور المتداولة المرفقة مع الخبر، فإنه يبدو أن عقد القران تم على الطريقة الإسلامية رغم الأنباء التي تحدث سابقا أن عريس الأميرة من ديانة غير إسلامية. والأميرة راية، هي ابنة الملك الحسين بن طلال، والملكة نور الحسين، وحاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

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