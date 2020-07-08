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عدن - ياسمين التهامي - أضرار جسيمة ومدمرة للصحة يجهلها الكثيرون.. هذه أفضل وضعية للنوم .. تفاصيل !

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جديد اب برس

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ى النبي - صلى الله عليه وسلم - من النوم على البطن ، حيث وصفها بأنها نومة أهل النار ،حيث قال - " إنها ضجعة أهل النار " وفي حديث آخر قال عليه السلام أنها ضجعة يبغضها الله عز وجل ورسوله ، بينما دعا جميع المسلمين إلى النوم على الشق الأيمن ، بدلا من النومة الجهنمية المكروهه في الإسلام ومع تطور العلم أثبتت الدراسات صحة مقولة النبي - عليه الصلاة والسلام - وأن النوم على البطن له مضار كبيرة على الجسم ، في حين شجعت الدراسات على النوم على الشق الأيمن من الجسد لما يعود به من فوائد صحية على الجسم . لذا كان لا بد من أن نتطرق إلى مخاطر " أضرار " النوم على البطن ومقارنتها بالنوم على الشق الأيمن للوصول إلى الخيار الأفضل . مخاطر النوم على البطن للرجال والنساء 1. زيادة حصوات الكلى. حيث أثبتت الدراسات أن من ينام على بطنه وخصوصا من النساء يجعلهن أكثر عرضة لتكوين حصوات الكلى ، بحيث أن تحريك الجسم خلال النوم بطرق أخرى يميناً ويساراً يحمي الجسم من تكوين الحصى ، لكن النوم على البطن يبقي الجسم بلا حركة وهذا يؤدي إلى ترسب الحصوات بشكل أكبر . 2. إضعاف عضلات البطن ، وبروز المعدة وجعلها مترهلة . 3. تقوس للظهر مع مرور الوقت ، وإصابة فقرات الضهر بالإجهاد . 4. تضرر الرقبة وربما تكلسها ؛ نظرا لعدم تناسق الجسم أثناء النوم على البطن، إضافة إلى شعور الشخص بالتشنج و الانقباض في الاعصاب . 5. ادمان العادة السرية بسبب احتكاك الاعضاء التناسلية بالفراش. مخاطر النوم على البطن للأطفال كشفت دراسة طبية متخصصة أن الأطفال الذين اعتادوا النوم على البطن يتعرضون بشكل أكبر للموت ، حيث أكدت الدراسة أنها نسبة الوفيات ترتفع الى 3 اضعاف عند النوم على البطن مقارنة بالاطفال الذين ينامون على احد الشقين الايمن او الايسر. مخاطر النوم على البطن للحامل رغم عدم وجود مخاطر للنوم على البطن بالنسبة للحامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى ، لأن الجنين يكون محميا داخل التجويف " الحوض العظمي " . إلا أن المرأة الحامل تتعرض لمخاطر بعد مرور هذه الفترة أي من بعد الشهر الرابع إذا استمرت بالنوم على بطنها ، حيث يزادا حجم الرحم ويبدأ بالخروج من الحوض العظمي إلى جوف الحوض العادي الذي لا يحوي عظاما، فيصبح محسوساً باليد. ويتعرض خلالها الجنين للرض عند النوم على البطن مباشرة، فلا ينصح إطلاقا بالنوم على البطن بعد الشهر الثالث، خصوصا بعدما تكون المشيمة مرتكزة على الجدار الأمامي للرحم، فهنا قد يؤدي الضغط على البطن إلى انفصالها. لذا يفضل ان تنام على أحد الشقين الأيمن او الأيسر للحفاظ على صحتها وصحة الجنين . فوائد النوم على الشق " الجانب " الأيمن 1. تخفيف ثقل الجسد على القلب لأنه الرئة اليسرى أصغر حجما من اليمنى . 2. استقرار الكبد فلا تبقى معلقه ، الأمر الذي يجعلها تعمل بشكل سليم 3. ارتياح المعدة ، وقدرتها على إفراغ الطعام بسهولة بعد الهضم . 4. سهولة وظيفة القصبات الرئوية ، و انتقال الاكسجين في القصبة الهوائية ، الأمر الذي يحمي من الإصابة بالعديد من الامراض كالزكام ونزلات البرد وجفاف اللثة التي تتضاعف نسبة حدوثها في حالة التنفس من الفم . 5. وضع اليد اليمنى على الخد الأيمن خلال النوم يولد ذبذبات يتم من خلالها تفريغ الدماغ من الشحنات الزائدة والضارة مما يؤدي الى الاسترخاء المناسب لنوم مثالي .