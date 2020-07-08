شكرا لبحثكم عن خبر وزارتا الدفاع والداخلية تكشفان تفاصيل وأنشطة خلية مأرب الحوثية ”بيان” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت وزارتا الدفاع والداخلية في الحكومة الشرعية الثلاثاء أن الخلية الحوثية التي تم القضاء عليها وضبط بعض عناصرها بوادي عبيدة بمحافظة مأرب بزعامة المتهم محسن صالح سبيعيان كانت متورطة في ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة والمصلحة والخاصة وفي جرائم قتل ونهب وحرابة واغتيالات.



وعرضت الوزارتان في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، بمدينة مأرب، الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، ومدير عام شرطة محافظة مأرب العميد الركن يحيى حميد، معلومات وتفاصيل جديدة حول الإجراءات المتخذة ضد الأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابة المسلحة من أعمال الحرابة ومقاومة السلطة والقتل العمد والشروع فيه والتخابر مع العدو الحوثي.

وأشار مجلي وحميد في بيان لهما، إلى أن تلك العناصر متورطة في جرائم اعتراض سيارات وشاحنات تابعة للقوات المسلحة وقوات التحالف العربي الداعمة للشرعية كما تورطت في تنفيذ عدد من جرائم زراعة الألغام والعبوات الناسفة والقيام باغتيالات قيادات عسكرية وأمنية، والتعاون مع مروجي الممنوعات وتهريب الأسلحة والمواد التصنيعية الحربية للطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة وارسالها للمليشيات الحوثية الانقلابية في صنعاء وصعدة.

تفاصيل البيان:

وأوضح البيان أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تلقت بلاغات ومعلومات في تمام الساعة 8 مساء من يوم الاحد الموافق 28/6/2020م عن قيام المدعو د/ محسن صالح محسن سبيعيان، وعصابته المسلحة بالاعتداء ومحاصرة والشروع في قتل أشخاص من جيرانه من قبيلة عبيدة في منطقة الخشعة بمديرية الوادي محافظة مارب، نتج عنه اصابة المجني عليهم..مضيفاً أنه تم تحريك مأموري الضبط القضائي إلى مكان الواقعة يوم الاثنين بتاريخ 29/6/2020م للقبض على المتهمين في الواقعة استنادا على أوامر القبض القهرية الصادرة بحق المتهم المذكور لقيامه بعدة جرائم جنائية جسيمة مقيدة لدى مأموري الضبط القضائي بشقيه العام والعسكري، المتمثلة بوقائع الحرابة والعصيان المسلح والتخابر مع مليشيات الحوثي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الوقائع والجرائم المقيدة لدى الجهات المختصة.

وقال البيان "عند وصول مأموري الضبط القضائي الى مكان الواقعة قاموا بالانتشار حول مكان تواجد المتهمين وقاموا بمناداتهم لتسليم أنفسهم حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات والامتثال للنظام والقانون، وقام مأموري الضبط بإخلاء النساء والاطفال، وقد تمترس المتهمون في المكان وتفاجئ ماموري الضبط القضائي بمقاومتهم واطلاق النار عليهم بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، نتج عن ذلك استشهاد اثنين من افراد الجيش والامن واصابة اخرين، مما اضطر ماموري الضبط القضائي بالدفاع عن انفسهم والسيطرة على مصادر النيران المستخدمة بمختلف أنواع الاسلحة من قبل قائد العصابة وأفراده، وادى ذلك الى مصرع قائد العصابة المسلحة المتهم/ محسن صالح محسن سبيعيان، ومجموعة من عصابته المسلحة من اقاربه وعناصر من محافظات اخرى وفرار بقية افراد العصابة اثناء المواجهة".

وأضاف البيان "تم العثور على اسلحة ثقيلة ومتوسطة كانت تستخدمها العصابة اثناء المواجهة، وتم العثور على مخزن اسلحة وذخائر مدفعية، وقطع تصنيع طائرات مسيرة وغيرها من المواد التي تستخدم في التصنيع الحربي واجهزة اتصالات وتشويش، ووثائق تؤكد ارتباط العصابة بمليشيات الحوثي وتزعم تلك العناصر لخلايا ارهابية تقوم بزعزعة الامن والاستقرار في محافظة مارب من خلال زرع عبوات ناسفة واستهداف رجال الجيش الوطني والامن, والتي تؤكد ارتباط المتهم المذكور وعصابته المسلحة بالوقائع الجنائية المقيدة لدى الاجهزة الامنية والعسكرية المنسوبة اليه".

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وأكد البيان ارتباط المذكور بجماعة التمرد الحوثية بصورة تنظيمية والتزاما بمخططاتهم الاجرامية والتخريبية والارهابية، وقيام المتهم المذكور وعصابته بشراء ونقل اسلحة وذخائر وايصالها لمليشيات الحوثي.

واشار البيان الى ان المتهم قام هو وعصابته بارتكاب وقائع تخريبية واجرامية واقلاق الامن والسكينة العامة في محافظة مارب، وتزعم عصابة للمتاجرة بالممنوعات من خلال استلامها من ساحل البحر العربي ونقلها الى مناطق مليشيات الحوثي، وقاموا باستحداث نقاط للتقطع والحرابة واخافة السبيل في الخط العام الرابط بين مركز المحافظة ومنطقة الرويك.

ولفت الى ان المتهم قام وعناصره بتهريب شاحنة محملة اسلحة الى حوش منزله لغرض ايصالها الى الانقلابيين، وبعد قيام عمه محسن محمد سبيعيان باعتراضه، وقام بقتل عمه المذكور ثم قام بالهروب الى محافظة صنعاء.

وقال البيان "في تاريخ 26/11/2018م قام المدعو مع عصابته بقطع الطريق ما بين منطقة الوضيح والمختم، وفي تاريخ 3/4/2019م قام المدعو مع عصابته بالتقطع واحتجاز قاطرة تابعة لقوات التحالف العربي، وفي تاريخ 31/7/2019م قام المدعو مع عصابته بقطع الطريق بين منطقة الوضيح ومحطة هضيلان. وفي تاريخ 27/1/2020م قام المدعو المذكور مع عصابته بزرع عبوات ناسفة في الطريق الرئيسي استهدفت اطقم الجيش الوطني اثناء مرورها في الخط العام نتج عن تلك الجريمة سقوط شهداء وجرحى",

واضاف"في تاريخ 28/1/2020م قام المدعو المذكور وعصابته بزرع وتفجير عبوة ناسفة على خط صافر استهدفت سيارة فيتارا نتج عن ذلك اضرار بشرية ومادية. وفي تاريخ 30/1/2020م قام مع عصابته بزرع عبوه ناسفة استهدفت حملة عسكرية تابعة لقوات التحالف العربي في الخط الاسفلتي الرابط بين خط صافر ومركز المحافظة ،وفي تاريخ 11/2/2020م قام بتحميل اسلحة متنوعة على سيارة دينا من منطقة الحوي بوادي عبيده من تجار اسلحة وقام بتهريبها للمليشيات الحوثية باتجاه خط الرملة خط الجوف وتم اعتراضها من قبل قوات الجيش الوطني وتم احراقها",

ونوه البيان، ان المتهم شارك في تاريخ 11/3/2020م ضمن عصابة مسلحة وعناصر من من قطاع الطرق وقاموا بالاعتداء على أفراد تأمين الخط العام الرابط بين صافر ومحطة بن معيلي واطلاق النار بالأسلحة الثقيلة منها مدفع 120 مم هاون ومدافع ورشاشات اخرى نتج عنها استشهاد عدد(6) من افراد كتيبة حماية امن الطرق وكذا استشهاد (5) اشخاص مدنيين (سائقي قاطرات - دينات) احدهم باكستاني الجنسية واصابة عدد (51) فرد منهم اشخاص مدنيين , بالإضافة الى احراق واعطاب عدة وسائل نقل عسكرية ومدنية, وتلك القضية منظورة لدى النيابة الجزائية.

واشار الى انه في تاريخ 30/4/2020م قام المتهم مع عصابته بزرع عبوة ناسفة بالقرب من منطقة العلم بين الرويك وخط الجوف نتج عن ذلك استشهاد أحد افراد الجيش واصابة اخرين واتلاف الدينا التي كانوا عليها. وفي تاريخ 25/5/2020م قام مع عصابته بعملية زرع ثلاث عبوات ناسفة في منطقة الضمين على الخط العام استهدفت سيارة شاص تابعة لمواطن من أبناء مأرب نتج عن ذلك استشهاد اربعة اشخاص واصابة خمسة اخرين بينهم نساء واطفال.

وذكر البيان ان المتهم في تاريخ 26/6/2020م مع عصابته بزرع عبوة ناسفة في منطقة المغناة بمنطقة ال جلال نتج عن ذلك اصابة ثلاثة اشخاص.

وتزعم المتهم جرائم التمرد والعصيان المسلح وعدم الانقياد للقوانين، اضافة الى ارتكاب جرائم منها تهريب الاسلحة المتنوعة وايصالها الى مليشيات الحوثي, وتهريب خبراء من جنسيات اخرى وايصالهم الى المليشيات الحوثية لتدريب المليشيات والتصنيع الحربي لديهم , والاتجار بالممنوعات ونقلها من سواحل البحر العربي الى مناطق المليشيات الحوثية.

وأكد البيان المتهم سبيعيان وعصابته من ارباب السوابق وعليهم ملفات منظورة لدى الاجهزة القضائية والامنية ومطلوب بأوامر قبض قهرية وعليه تعاميم بضبطه في تلك الجرائم بالإضافة الى جرائم اخرى مقيدة ضد المذكور وعصابته..مشيراً الى ان التحقيقات والمعلومات اثبتت أن المدعو محسن صالح محسن سبيعيان أحد عناصر المليشيا الحوثية ويحمل الرقم العسكري (915071)،وقام المدعو باستقدام عناصر تابعة لمليشيات الحوثية من محافظتي صعده وعمران لتدريب عناصره.