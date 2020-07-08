شكرا لبحثكم عن خبر ظهور جديد لـ”العواضي” مع اقتراب معارك ”العبدية” و”قانية” من الفصل الأخير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، امس الثلاثاء، بظهور الشيخ ياسر العواضي، إلى جانب عدد من المشايخ، مع اقتراب معارك قانية والعبدية من الفصل الأخير والتي تدور بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.

وذكرت المصادر أن العواضي ظهر في ضيافة أحد مشايخ قبيلة مراد بمحافظة مأرب، وهو الشيخ غالب ناصر الاجدع المرادي.

وكانت مصادر ميدانية، قالت بأن المعارك الضارية في مديرية "العبدية" التابعة لمحافظة مارب و"قانية" التابعة لمحافظة البيضاء، تقترب من الفصل الأخير.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات بين قوات الجيش اليمني ورجال القبائل ضد مليشيا الحوثي عادت بقوة في العبدية وقانية واقتربت من الفصل الأخير؛ لصالح الجيش والقبائل.