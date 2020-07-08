شكرا لبحثكم عن خبر جريمة مروعة .. مليشيا الحوثي تقتل نجل الدكتور قحطان بعد أسبوع من إحراق منزله والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم شخصان ينتميان الى جماعة الحوثي بمديرية كسمة محافظة ريمة على قتل اكرم عبدالله قحطان 13 عاما بعد استدراجهما له عقب صلاة الجمعة الماضية الى منطقة السلف بعزلة الضبارة ،حيث قام احد الجناة بخنق المجني عليه ،بينما باشره الآخر بعدة طعنات في انحاء متفرقة من جسده .
وقالت مصادر محلية في ريمة، إن الجناة خططوا لعملية القتل وكادوا ينجزون مهمتهم لولا تدخل بعض الأهالي الذين شاهدوا الإعتداء وهرعوا الى المكان وقاموا بإسعاف المجني عليه ونقله الى المركز الصحي بالمديرية.
واوضحت المصادر ان احد الجناة ويدعى محمد عبدالله الخيواني نجل شقيق علي الخيواني الذي احرق الإسبوع الماضي منزل الدكتور / عبدالله قحطان الأستاذ في كلية التربية بريمة.
وأضافت، ان محمد الخيواني الذي اقدم ومعه شخص آخر على قتل نجل قحطان الجمعة الماضية ،هو احد المتهمين بإحراق المنزل واطلق سراحه من قبل الحوثيين بعد ايام قليلة من التوقيف في سجن المديرية على ذمة الجريمة.
واشارت المصادر الى انه وفي ظل تواطؤ الحوثيين مع الجناة فإن حياة قحطان وعائلته في خطر ،حيث يتعرضون بصورة يومية الى استفزازات واعتداءات من قيل عصابة يقودها الخيواني .
ودعت المصادر كافة المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الأطفال والمدنيين الى الضغط على جماعة الحوثي وتوفير الحماية لقحطان واطفاله.
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