شكرا لبحثكم عن خبر جريمة مروعة .. مليشيا الحوثي تقتل نجل الدكتور قحطان بعد أسبوع من إحراق منزله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم شخصان ينتميان الى جماعة الحوثي بمديرية كسمة محافظة ريمة على قتل اكرم عبدالله قحطان 13 عاما بعد استدراجهما له عقب صلاة الجمعة الماضية الى منطقة السلف بعزلة الضبارة ،حيث قام احد الجناة بخنق المجني عليه ،بينما باشره الآخر بعدة طعنات في انحاء متفرقة من جسده .

وقالت مصادر محلية في ريمة، إن الجناة خططوا لعملية القتل وكادوا ينجزون مهمتهم لولا تدخل بعض الأهالي الذين شاهدوا الإعتداء وهرعوا الى المكان وقاموا بإسعاف المجني عليه ونقله الى المركز الصحي بالمديرية.

واوضحت المصادر ان احد الجناة ويدعى محمد عبدالله الخيواني نجل شقيق علي الخيواني الذي احرق الإسبوع الماضي منزل الدكتور / عبدالله قحطان الأستاذ في كلية التربية بريمة.

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وأضافت، ان محمد الخيواني الذي اقدم ومعه شخص آخر على قتل نجل قحطان الجمعة الماضية ،هو احد المتهمين بإحراق المنزل واطلق سراحه من قبل الحوثيين بعد ايام قليلة من التوقيف في سجن المديرية على ذمة الجريمة.

واشارت المصادر الى انه وفي ظل تواطؤ الحوثيين مع الجناة فإن حياة قحطان وعائلته في خطر ،حيث يتعرضون بصورة يومية الى استفزازات واعتداءات من قيل عصابة يقودها الخيواني .

ودعت المصادر كافة المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الأطفال والمدنيين الى الضغط على جماعة الحوثي وتوفير الحماية لقحطان واطفاله.