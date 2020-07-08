شكرا لبحثكم عن خبر البركاني يوضح حقيقة إصابته بكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مكتب رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، الإنباء التي تحدثت عنه إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأكد المكتب، أن ما تم تدوله من أخبار عن إصابة البركاني بكورونا عار من الصحة، مشيرا الى الشيخ البركاني في أتم الصحة والعافية ويمارس برنامجه المعتاد. Advertisements ودعا المكتب وسائل الاعلام الى تحري الدقة والتمتع بالمسؤولية في نقل الأخبار. وأشار الى أن هناك جماعات وأطراف سياسية تسعى للتشويش على سير عمل البرلمان في المفاوضات اليمنية اليمنية التي ترعاها السعودية. وكانت وسائل إعلامية زعمت إصابة رئيس مجلس النواب ونائبه بكورونا أثناء إقامتهما في فندق "الريتز" بالمملكة العربية السعودية.

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