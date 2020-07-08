شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة: الرجال يشكلون 76 % من مصابي "كورونا" في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الرجال يشكلون 76 بالمئة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليمن.

جاء ذلك، في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، محذراً من انتشار الفيروس مع نقص التمويل.

وقال التقرير إنه حتى الرابع من يوليو/ تموز الجاري بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في اليمن 1،252 حالة مع 338 حالة وفاة و539 حالة تعاف.

وأضاف:" يشكل الرجال 76 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها، و57 في المائة من الوفيات المسجلة تبلغ من العمر 45 سنة أو أكثر".

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وتابع:" هناك 30 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر من المتوفين بكورونا".

وحسب التقرير، إن محافظة حضرموت (شرق) تأتي في المركز الأول بعدد الإصابات والوفيات تلتها محافظة عدن ثم تعز (وسط).

وحذر التقرير من أنه لا تزال اليمن تعاني من نقص كبير في التمويل، ما يهدد بزيادة انتشار فيروس كورونا، ويعرض قدرة الاستجابة لشركاء المجال الإنساني للخطر.

وحتى مساء الإثنين، أعلنت السلطات الصحية في اليمن، تسجيل (1284) حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و(345) وفاة و(575) تعافي، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين.