شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : كل ما كبرت تحلى .. الفنانة أمل عرفة تسحر الجمهور باطلالة جديدة بشعر قصير وبقميص لون زهري وباكسسوار ناعم على الأذنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة السورية أمل عرفة طليقة الفنان اليوري عبد المنعم عمايري متابعيها وجمهورها عبر منصة انستجرام صورة ظهرت بها بلوك جديد بشعر قصير ومكياج قوي أبرز ملامح وجهها الجميلة.

واعتمدت عرفة في اطلالتها على الظهور بلوك كاجوال بسروال جينز أسود اللون وقميص لون زهري مربوط الى البطن واكسسوار ناعم في الأذنين.

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وانهالت التعليقات من جمهور عرفة الذي أثنى على اطلالتها الرائعة الجديدة وترك العديد من تعليقات الغزل بجمال الفنانة السورية وأبدى الجمهور شوقه لمشاهدة مسلسلها الجديد شارع شيكاغو الذي تعرض للتأجيل بسبب فيروس كورونا حاله كحال العديد من أعمال الدراما في موسم رمضان2020.

والجدير بالذكر ان أمل عرفة كانت قد شاركت في موسم رمضان2020 في بطولة مسلسل حارس القدس رفقة رشيد عساف وجسدت دور المرأة الحلبية التي رفضت الارهاب في مدينتها وقارعت قوى الشر بالتعاون مع المطران كبوجي ضد الاحتلال الاسرائيلي.

ويشار الى ان مسلسل شارع شيكاغو تشارك فيه أمل عرفة الى جانب كل من سلاف فواخرجي وزميلتها شكران مرتجى ودريد لحام وعباس النوري وقمر خلف ومهيار خضور وغيرهم من الأسماء.