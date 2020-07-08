شكرا لمتابعة خبر عن صحفي جنوبي : يكشف عن الصيغة النهائية للحكومة القادمة التي وقع عليها الرئيس هادي وسيقدمها للجانب السعودي اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر ، عن مقترح تم التوقيع عليه من قبل الرئاسة اليمنية ، بشان اتفاق الرياض بين الشرعية والإنتقالي ، وسيتم تقديمه إلى الجانب السعودي اليوم الاريعاء.

وقال بن لغبر في منشور له على "الفيسبوك": ‏وقع هادي يوم امس على صيغة مقترح سيقدم للجانب السعودي اليوم الاربعاء، واهم مافيه:

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‏-تعديل عدد وزراء الحكومة القادمة الى 28

‏بخصوص حصة الجنوب يشترط؛

‏- 4 حقائب للانتقالي

‏ -4 للاحزاب منها 2 للاصلاح ‏

- 4 لما يسميها بالمكونات الجنوبية

‏- 2 حصة خاصة بهادي يعين فيها من يريد.

‏بخصوص حصة الشمال

‏ - 5 حقائب لحزب الاصلاح ‏

- 3 للمؤتمر

‏- 3 لباقي الاحزاب ‏

2- لهادي

واضاف، وهناك تفاصيل كثيرة غير هامة بقي ان اشير الى ان هادي سيقدم المقترح كصيغة نهائية غير قابلة للتفاوض او بالاصح سيقدم من الاخوان ومنظومة الفساد عبر هادي ويقول ان هذا آخر ماعنده ولاتنازل عنه.

وختم وكما اسلفت انا مسؤول عن كلامي هذا وعن صحة كل ما ورد.