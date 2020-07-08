شكرا لمتابعة خبر عن السلطات السعودية : تعتقل صحفي يمني منذو أكثر من شهرين وزوجته تكشف تفاصيل جديدة عن قضيته وتؤكد تعرضه لتعذيب وحشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل أجهزة الأمن السعودية اعتقال الناشط اليمني ، مروان علي ناجي مرشد المريسي للشهر الثالث على التوالي، وبات مصيره غامضا منذ لحظة اعتقاله في الأول من يونيو الماضي، رغم تردد أسرته على الجهات الأمنية السعودية لمعرفة أسباب اعتقاله والتهم الموجهة له.

مروان من مواليد 1980م، وانتقل إلى السعودية في العام 2003م، حيث يقيم فيها مع أسرته بشكل رسمي، وهناك عمل صحفيا في أكثر من مؤسسة إعلامية سعودية منها قنوات المجد والرسالة و mbc وصحيفة سبق.

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يعمل مروان في العديد من التخصصات في مجال الإعلام الرقمي، والمحتوى الإبداعي، والتسويق الإلكتروني، وترجم العديد من الأعمال في التنمية البشرية إلى اللغة العربية، واستضافته العديد من القنوات والجمعيات السعودية للحديث عن مجالات تخصصه.

يتابعه في تويتر أكثر من مئة ألف متابع، وكل تغريداته تتركز حول مجالات تخصصه، ولم تسجل له أي مواقف متصلة بالشأن السياسي السعودي أو اليمني، وطوال فترة بقائه في السعودية استضافته العديد من القنوات والجمعيات السعودية للحديث عن مجالات تخصصه.

ووفقا لمصادر خاصة فقد اعتقلته أجهزة الأمن السعودي في الأول من يونيو الماضي أثناء عودته من أحد المستشفيات في الرياض.

وقالت المصادر في حديثها لـ"الموقع بوست" إن أجهزة الأمن تواصلت حينها مع عائلة مروان وأبلغتها أنه في ضيافتها لعدة أيام، وطلبت عدم إثارة الموضوع حفاظا على سلامته، وأكدت لها أنه سيعود قريبا.

ومنذ يوم اعتقاله لم تعلم أسرته عنه شيئا، كما لم تتلق أي اتصالات من الجهات السعودية عنه، وترفض أجهزة الأمن الكشف عن مصيره، أو تعريف أهله بأي تهم موجهة له.