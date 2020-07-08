شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يهددون بطرد الإمارات والسعودية من مأرب ويوجهون لهما هذه الرسالة (نص الرساله) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت جماعة الحوثي ، في مؤتمرها الصحفي أن وضعها العسكري اليوم أفضل بكثير مما كان عليه ومفاجآت الجيش اليمني (مسلحي الجماعة) لن تتوقف.

وفي رسالة لقوى التحالف قال متحدث الجماعة : "حربكم الاقتصادية ستكون عواقبها وخيمة وقد تمتد نيرانها إلى عقر داركم عما قريب"

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وواصل سريع حديثه :"شعبنا لن يموت جوعًا وعلى قوى العدوان استيعاب هذه الرسالة جيداً"

كما قال العميد سريع "مأرب ليست للخونة من عملاء الملكية السعودية ومرتزقة فنادق الرياض وأبوظبي، بل للشرفاء الأحرار من أبناء اليمن العظيم"