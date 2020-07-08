شكرا لمتابعة خبر عن مصادر ميدانية : الحوثيون ينسحبون بشكلٍ مفاجئ من ’’قانية‘‘ و ’’العبدية‘‘ في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية، مساء الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020م ، بأن جماعة الحوثي انسحبت بشكل مفاجيء من’’قانية‘‘ و’’العبدية‘‘ باتجاه رداع، على وقع ضربات موجعة تلقتها من رجال القبائل وأبطال الجيش اليمني.

وأشارت المصادر إلى أن الانسحاب جاء بعد هزيمتهم على مشارف العبدية وكسر زحوفاتهم وتكبيدهم خسائر فادحة على أيدي أبطال قبائل بني عبد ومن ساندهم من القبائل الاخرى، ومن قوات الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية.

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وكانت مصادر ميدانية، ذكرت بأن المعارك الضارية في مديرية "العبدية" التابعة لمحافظة مارب و"قانية" التابعة لمحافظة البيضاء، تقترب من الفصل الأخير.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات بين قوات الجيش اليمني ورجال القبائل ضد مليشيا الحوثي ‏‎عادت بقوة في العبدية وقانية واقتربت من الفصل الأخير؛ لصالح الجيش والقبائل.

وفي السياق، اندلعت اليوم مواجهات عنيفة بين قبائل قيفة وجماعة الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وبحسب المصادر فإن المواجهات دارت بين القبائل والحوثيون في جبهة قيفة بمناطق بلاد الجوف و جبل نوفان بمديرية القريشية.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثيون فتحت هذه الجبهة للمحاولة بالإلتفاف على قبائل مراد و الوصول إلى منطقة الصدارة لقطع الطريق على مديرية ماهلية ثم الوصول إلى مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.