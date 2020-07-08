شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو , المفكر عبدالله النفيسي ,, يفجر مفاجأة غير متوقعة .. عليكم بتنفيذ عمليات كبيرة لقتل مواطنين هذه الدولة.. لن تصدق من تكون هذة الدولة .. تفاصيل صادمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 08-07-2020? - آخر تحديث الاربعاء 8-7-2020? بالفيديو , المفكر عبدالله النفيسي ,, يفجر مفاجأة غير متوقعة .. عليكم بتنفيذ عمليات كبيرة لقتل مواطنين هذه الدولة.. لن تصدق من تكون هذة الدولة .. تفاصيل صادمة ! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ هر مقطع فيديو قيام الإخواني الكويتي عبدالله النفيسي، بالتحريض على تنفيذ عمليات إرهابية في أمريكا وقال في المقطع الذى نشره، وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، إن مواد تفجيرية معينة يمكنها أن تقتل أكثر من 300 ألف مواطن أمريكي. كما كشف في المقطع علاقته الوثيقة بجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الجماعة كان لها دور كبير في نجاحه في مجلس الأمة الكويتي.

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