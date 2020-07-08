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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن : الاعلان عن إصابة النجم المصري "محمد صلاح" بفيروس "كورونا".. بهذة الدولة العربية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لن الفنان محمد صلاح عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله مستشفى صدر العباسية في العاصمة المصرية. وكتب صلاح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بكتبلكم وأنا على سريري في مستشفى صدر العباسية وبعد عمل أشعة مقطعية على الصدر اللي أكدت اني أصيبت بالوباء اللعين وقالولي اتأخرت ليه" وأضاف: "يمكن تكون آخر كلمات ليا في الدنيا دي .. اترددت كتير بس لقيت نفسي مش قادر وبكتب .. لاني حسيت احساس غريب حسيت اني مش خايف من الموت .. انا خايف اني اموت قبل ماشوف النجاح .. استغربت وقولت لنفسي انت مش خايف من الموت ؟؟؟ قولت والله لا .. انا خايف اموت قبل ماشوف نجاحي .. بلدنا بقى الحلم فيها .. انك بس تشتغل .. انت بس بتحاول طول الوقت انك تشتغل .. وتخبط على البيبان وكل البيبان بتتقفل في وشك". وتابع: "شباب في أول عمرهم وشباب بقوا رجال ورجال أصبحوا كهول وبنات وسيدات موهوبين خريجين المعاهد والكليات الفنية وماوقفوش أمام كاميرا.. واللي هاجر واللي اكتأب واللي انتحر.. اجمل مافي الوجود الحلم والطموح واقبح مافي الوجود عدم تحقيق الحلم أو الطموح ده".

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