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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن: انفجارات ضخمة وتصاعد لألسنة اللهب بغارات جوية عنيفة في هذه المواقع الاستراتيجية للمليشيات الحوثية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في مرتفعات بمديرية القريشية شمال غربي محافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غاراتها على تجمعات للمليشيات الحوثية في جبال العليب والثعالب الاستراتيجيين بمنطقة قيفة. وأسفرت الغارات - بحسب المصادر- عن انفجارات عن تدمير مخزن أسلحة وعربات مسلحة للمليشيات، وتصاعد ألسنة اللهب وانفجارات ضخمة من الأماكن المستهدفة لأكثر من ساعة

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