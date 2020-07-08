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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الفيديو الذي حقق 2 مليون مشاهدة : وفاة مذيعة تلفزيونية اثناء قراءتها نشرة الاخبار.. (فيديو صادم) !

في حادثة نادرة، حقق مقطع فيديو نحو مليونيآ و900 ألف مشاهدة منذ نشره عبر موقع يوتيوب، يعرض لحظة وفاة مذيعة اوكرانية على الهواء مباشرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت المذيعة تقدم برنامجها بشكل اعتيادي ليتفاجأ الجميع بترنحها ثم سقوطها مصطدمة بالأرض بقوة، فاقدة حياتها.

وقد تداول الفيديو والخبر وسائل إعلام دولية وعالمية، لما له من صدى واسع وأحدث صدمة لدى الجماهير في بلدان العالم.

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