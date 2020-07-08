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عدن - ياسمين التهامي - ممثلة مصرية مشهور تقتل زوجها بطريقة وحشية:.. ومحضر الشرطة يكشف السبب الصادم !

ألقت الشرطة المصرية القبض على الفنانة المصرية عبير بيبرس، بعد إقدامها على قتل زوجها بطريقة وحشية، عقب مشاجرة حادة نشبت بينهما في مسكنهما الخاص بمنطقة البساتين بشمال العاصمة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن زوجة الضحية وهي ممثلة مشهورة تدعى عبير بيبرس، قامت بقتل زوجها بقطعة زجاج فى مشاجرة بينهما داخل شقتهما بسبب خلافات زوجية.

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جديد اب برس

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وقالت الفنانة المصرية في محضر الشرطة: كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى، أنها نفذت الجريمة بالمصادفة ليلة ارتكاب الجريمة، بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقداً للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى.

وعقب انتهاء المتهمة من اعترافاتها أمام قاضي المعارضات، قرر تجديد حبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية.