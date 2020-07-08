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عدن - ياسمين التهامي - مشروب طبيعي اذا تناولته على الريق أو قبل النوم فأنه يعيد لك شبابك وحيويتك ويحمي الكبد ويرفع مناعة جسمك من الفيروسات .. تفاصيل وصور !

يعرف الكثيرون الفوائد المختلفة لزيت الزيتون أو الليمون، كلٍ على حدة، إلا أنهم قد لا يعرفون فوائد شرب مزيجهما قبل النوم. وعرضت صحيفة "الأنباء" 7 فوائد لشرب مزيج الليمون وزيت الزيتون قبل النوم، تنوعت بين فوائد تقوية المناعة وأجهزة الجسم المختلفة والفوائد الجمالية مثل مكافحة التجاعيد، نعرضها فيما يلي:

1- تحسين صحة الإنسان ومقاومة الأمراض، بسبب احتواء المزيج على نسبة جيّدة من مضادات الأكسدة، والأحماض الدهنيّة غير المشبعة، والفيتامينات والمعادن، التي تعمل على تقوية جهاز المناعة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ 2- يساعد على التخلص من مشكلة الإمساك، حيث يعمل زيت الزيتون على تليين المعدة، لذلك ينصح بشرب المزيج على الريق، بينما يعمل عصير الليمون على تسريع عملية الهضم، وبالتالي التخلص من مشكلة عسر الهضم التي تسبب الانتفاخ والغازات، والتخلّص من اضطرابات الجهاز الهضميّ. 3- يقضي على القرحة المعوية، أو التهابات المعدة، ويحافظ على الجهاز الهضمي في حالة جيّدة، وينصح بشرب كوب من الماء بعد شرب المزيج، لتخفيف الطعم. 4- يساهم بفعالية في حماية الكبد، وبشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض فيروس الكبد الوبائي سي، حيث يعمل المزيج على الحد من نشاط الفيروس، وانتقاله إلى الخلايا السليمة في الجسم وتدميرها. 5- يساعد على فقد الوزن، وتقليل نسبة الدهون في الجسم، حيث يعمل المزيج على تقليل الشهية، بسبب احتواء زيت الزيتون على حمض الأوليك، الذي يذهب إلى الأمعاء الدقيقة، ويتحوّل إلى هرمون أوليو ليثانولاميد، المسؤول عن إعطاء الأمر بالشعور بالشبع في المخ، وبالتالي تقليل الشعور بالجوع، تناول كميات قليلة من الوجبات. 6- يساعد على ضبط مستوى الكوليسترول الضار في الدم لتجنب حدوث الجلطات. 7- يكافح ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه والرقبة وعلامات تقدم العمر، وإضفاء الحيوية والنضارة للبشرة، كما يعمل على تقوية الشعر وزيادة لمعانه.

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