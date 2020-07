شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كشفت ما بين فخذيها من فوق سريرها : الفنانة "ندى حسام" بفستان أبيض قصير تصدم الجميع..(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهت مغنية الأوبرا ندى حسام نصر من تصوير كليبها الجديد "اللي اختشوا ماتوا"، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.



وكشفت ​ندى نصر​ عن أن الأغنية تدور في إطار رومانسي بعد هجر الحبيب، وأن الأغنية من كلمات محمد عادل وألحان وجيه، والكليب فكرة وإخراج يوسف سامي، وأضافت بأن الكليب جريء ومختلف تقدمه لأول مرة على الشاشة من حيث التقنيات الحديثة التي تم استخدامها في إظهار الفكرة بالشكل المطلوب، وتظهر ضمن الكليب معتمدة 3 إطلالات جريئة ومميزة.

ويشار الى أن كليب الأغنية تم تصويره لمدة يوم كامل في الغردقة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفريق العمل.



يذكر أن ندى حسام نصر، شاركت في عدد من الأعمال الوطنية، كما شاركت العام الماضي في حفلات عديدة افي شرم الشيخ، كما شاركت في عدد من الأغاني والأداء الصوتي لفيلم The Queen of the Swallows والذي عرض عام 2008.