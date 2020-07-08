وفاة 3 أطفال غرقاً في شواطئ عدن

توفي مساء الاثنين، ثلاثة أطفال غرقاً في شواطئ العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.





وقال شهود عيان إن ثلاثة أطفال توفوا غرقاً في ساحل أبين بمنطقة العريش التابعة لمديرية خور مكسر، وفق الصحوة نت.



وأضاف الشهود "أن الأطفال الذين غرقوا في الساحل، لم يتم التعرف على هوياتهم وأن أعمارهم تتراوح بين العاشرة إلى الثانية عشر عاماً".



وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الضحايا غلى ثلاجة مستشفى الجمهورية.



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