شكرا لبحثكم عن خبر انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انخفضت أسعار الذهب في اليمن، امس الثلاثاء وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

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الذهب عيار 24 660. 42 ريالًا 56.88 $

الذهب عيار 22 39.105 ريالًا 52.14$

الذهب عيار 21 37.327 ريالات 49.77$

الذهب عيار 18 31.995 ريالاً 42.66$$