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انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - انخفضت أسعار الذهب في اليمن، امس الثلاثاء وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة                 ريال يمني                          دولار أمريكي

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الذهب عيار 24    660. 42 ريالًا                        56.88 $

الذهب عيار 22             39.105 ريالًا                   52.14$

الذهب عيار 21          37.327 ريالات                   49.77$

الذهب عيار 18           31.995 ريالاً                     42.66$$

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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