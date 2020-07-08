شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يحذر من تشكل سحب ركامية وهطول أمطار مصحوبة بالرعد والرياح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية قد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى حالة عدم استقرار الأجواء خاصة على سلسلة المرتفعات الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية وأجزاء متفرقة من المناطق الصحراوية.

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ولفت المركز إلى أن الموجة الشرقية التي تأثرت بها معظم المحافظات قد تلاشى تأثيرها ؛موضحاً أن الرياح الموسمية ستكون شديدة في المياه الإقليمية الشرقية وحول أرخبيل سقطرة وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم ؛ محذراً سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة ؛وكذا من الانهيارات الصخرية والطينية.

كما حذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.