شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإيراني يستفز العراقيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استفز السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، العراقيين بعد تصريح بأنه " لا يمكن إخراج إيران من المشهد العراقي “ . وزعم "مسجدي" وهو قائد سابق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن ” العراقيين محبون للشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية “ . Advertisements وندد سياسيون ونشطاء عراقيون، بتصريحات السفير الإيراني، معتبرين أنها تدخلًا في شؤون العراق. وكان متظاهرون عراقيين قد رفعوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني وتدخلاته في شؤون بلادهم، خلال تظاهرات واسعة قبل أشهر.

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