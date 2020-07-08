شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى محمد بن سلمان يتخذ قرارت ايجابية للتخفيف عن المقيمين والوافدين في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد ، يتخذ عدة تدابير من شأنها التخفيف عن الوافدين في السعودية ، ةايضا يتخذ عدة قرارات إيجابية لكل وافد في السعودية .

وتفصيلا فقد أعلنت الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية تفاصيل ما نشرته الصحف الأجنبية في مقابلتها مع ولي العهد السعودي مؤخرا حول القرارات القادمة والتي سيكون لها آثار إيجابية بحياة الوافدين وهي الأجمل والأهم خلال الفترة القادمة.

ومن خلال هذا النبأ فقد أضافت الصحف أن الأخبار الطيبة إنطلقت من قرارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حول زيادة أعداد المغتربين من خلال المشاريع الكبرى التي بطريقها للتنفيذ وكذلك النهضة الإقتصادية التي ستطال ثمارها كل من يقطن المملكة.

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حيث نوضح لكم تفاصيل الخطوات القادمة التي أشار إليها ولي العهد في حديثه وهي وضع بديل لنظام الكفيل في السعودية ليس هذا فقط بل هناك خطوات جاده من اجل إلغاء نظام الكفيل نهائيا من بعض المهن التي يعمل بها عدد كبير من الوافدين .

هذا ومن خلال هذا فأن هناك فرصة أخرى وهي حتى يتم نقل الكفالة بمفردهم في حالات محدده حتى يتم التخلص من اضطهاد الكفيل لهم بعد ان قامت المملكة بإعطاء بعض الوافدين تصريح بالعمل دون كفيل وخاضه في المهن الطبية والهندسية والمهن الإدارية .

سمو محمد بن سلمان ولى العهد السعودي يريد ان يقوم بالمملكة نحو أفاق جديده لرؤية المملكة 2030 ومنها كل أحوال الوافدين وكان الوافد يعانى كثيرا من مشاكل مع الكفيل لذالك ولى العهد السعودي قام بهذه الخطوة الجديدة لتغير نظام الكفيل وإلغاءه في بعض المهن .