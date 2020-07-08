شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تنسحب من منظمة الصحة العالمية رسميًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن سيناتور أمريكي بارز، عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا من منظمة الصحة العالمية. وقال السيناتور روبرت ميننديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن " الكونغرس تلقى إشعارا بأن رئيس الولايات المتحدة سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة " .

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