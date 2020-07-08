شكرا لقرائتكم خبر عن مُهدد هشام الهاشمي بالقتل " مستشارًا في مليشيا حزب الله " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي، تهديدًا بالقتل قبل أيام من اغتيال، من قبل شخص يُدعى "أبو علي العسكري".

وأوضحت وسائل إعلام عراقية، أن الاسم العسكري الحقيقي لـ "أبو علي العسكري هو حسين مؤنس، وهو عضو في مجلس شورى كتائب حزب الله، ويعمل مستشارًا أمنيًا وعسكريًا في هذه الميليشيا ”.

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ويستخدم مؤنس، اسمًا حركيًا لكونه من القيادات الأمنية، ومهمته إيصال رسائل تهديد للمسؤولين وكشف معلومات استخباراتية محددة للجمهور عند الحاجة.

وأفادت وسائل الإعلام، أن العسكري يحمل صفة المتحدث باسم الكتائب، إلا أنه لم يظهر أبدًا في الإعلام بعنوانه هذا، لكنه ظهر بعنوان مسؤول العلاقات العامة في الكتائب، وكنى نفسه بأبي موسى.

واغتيل "الهاشمي" أمس الاثنين بوابل وابل من الرصاص على المحلل السياسي الذي سقط قتيلًا على الفور، وذلك قبل ساعتين من استضافته في قناة الحدث لمناقشة دراسته حول ولاء ميليشيات في الحشد الشعبي لـخامنئي.