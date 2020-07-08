شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران شقيقة الملك اليوم والمفاجأة في جنسية العريس .. (صور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد فى المملكة المتحدة ، اليوم الثلاثاء، قران الأميرة راية بنت الحسين على شقيقة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى على فارس نيد دونوفان البريطاني .

وحضر عقد القران، الملكة نور الحسين، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لندن عمر النهار وعائلة ” دونوفان” ، وسط مراسم احتفال مختصرة، وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة كورونا.

وكانت قد تمت خطوبة الأميرة راية على دونوفان في 26 من شهر أكتوبر لعام 2019.

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يشار إلى أن الأميرة راية، هى بنت الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والملكة نور الحسين، وحاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.