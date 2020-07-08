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شقيقة ملك الأردن تعقد قرانها في بريطانيا

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عدن - ياسمين التهامي - عقدت الأميرة راية بنت الحسين شقيقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قرانها على فارس نيد دونوفان، في المملكة المتحدة.

 

 

وحضر عقد القران، الملكة نور الحسين، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لندن عمر النهار وعائلة ” دونوفان” .

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والأميرة راية، هي ابنة الملك الحسين بن طلال، والملكة نور الحسين، وحاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.

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