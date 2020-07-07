شكرا لبحثكم عن خبر الكريمي يغلق ابوابه في عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اغلق مصرف الكريمي أبوابه امس في كافة مناطق العاصمة عدن، ملتحقا بالاضراب الشامل الذي بدأته منشآت الصرافة امس، احتجاجا على اقدام البنك المركزي على اغلاق عدد من منشأت الصرافة المرخصة.

وتسبب الاضراب الذي تواصل لليوم الثاني بشلل تام لعملية الصرافة والتحويلات المالية في عدن، وسط ظهور لصرافي السوق السوداء، في وقت اعلن فيه البنك المركزي تواصل حملته الميدانية للتفتيش على منشآت الصرافة رغم اغلاقها.

وأعلنت جمعية صرافي عدن إغلاق محلات الصرافة بالعاصمة عدن عقب تعدي البنك المركزي على بعض المحال وإغلاقها وطرد عمالها تحت مبرر تحميلهم مسؤولية تدهور العملة، محملة البنك تبعات قراراته غير المنصفة .

وعبرت الجمعية عن استنكارها ورفضها للغبن والاجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالاطقم العسكرية والدخول الى المحلات وطرد من فيها اضافه الى تحميل الصرافين مسؤلية تدهور العملة وكذلك مطالبتهم المستمرة لطلبات تعسفية وغير قانونية، مؤكدة التزامها بالقانون المنظم لاعمال الصرافة وكذا التعاميم الصادرة من البنك المركزي وتخلي مسؤليتها وتحمل البنك المركزي المسؤلية الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط سعر الريال كون البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تثبيت سعر الصرف.

