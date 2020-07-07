شكرا لبحثكم عن خبر أمن الرياض يضبط عصابة متهمة بـ22 جريمة بينهم 4 يمنيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الشرطة السعودية في العاصمة الرياض، من القبض على عصابة متورطة في 22 حادثة سرقة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، القبض على المتهمين، مشيرا إلى أن المتهمين شكلوا عصابة لاستهداف سائقي تطبيقات التوصيل.
وأوضح أن المتهمين بينهم أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود، استولوا على مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من السائقين تقدر بقيمة 28 ألف ريال.
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